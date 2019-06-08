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00:39 08.06.2019

Трамп призывает НАСА больше думать о высадке на Марсе, а не на Луне

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Трамп призывает НАСА больше думать о высадке на Марсе, а не на Луне

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что НАСА следует стремиться к высадке астронавтов на Марсе, а не на Луне.

"Учитывая, сколько денег мы тратим (на исследование космоса - ИФ), НАСА следует говорить не о том, чтобы отправиться на Луну - ведь мы побывали там 50 лет назад, - а о том, чтобы сфокусироваться на более серьезных вещах, в том числе - на Марсе (частью которого является Луна), на обороне и на науке", - написал он в "Твиттере".

Пояснение Трампа про Марс вызвало недоумение у многих его подписчиков, так как пояснение в скобках звучит так, как будто президент убежден, что Луна - спутник Марса. Другие пользователи Twitter поясняют, что президент, очевидно, имел в виду, что высадка на Луне должна быть лишь этапом реализации плана по полету к Марсу.

Ранее в администрации США не говорили об отказе от идеи возвращения астронавтов на Луну. Наоборот, этот проект называли приоритетным.

В мае Трамп сообщил в "Твиттере", что добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а после - на Марс. Я обновляю бюджет, включая дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы смогли осуществить большое возвращение в космос", - написал Д.Трамп.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявлял, что НАСА должно ускорить процесс подготовки к отправке пилотируемого космического корабля на Луну.

"Государственной политикой нынешней администрации Соединенных Штатов является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - сказал он, выступая в штате Алабама.

В американской администрации часто говорят о важности освоения космоса, в том числе - с учетом возросшей активности на этом направлении Китая.

Американский корабль "Аполлон-11" стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля - командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Базз Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля "Аполлон-11" с астронавтами Армстронгом и Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия.

Однако некоторые ученые подвергают сомнению тот факт, что американцы побывали на Луне в 1969 году. Они ссылаются при этом, в частности, на отсутствие на кинокадрах и фотографиях звезд, которые видны с этого естественного спутника Земли.

Теги: #сша #трамп #луна
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