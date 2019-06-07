Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Сербией

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с уверенной победой над командой Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

"Поздравляю сборную Украины с победой!!!", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

После этой победы Украина единолично возглавила свою группу с 7 набранными в трех матчах очками. У Люксембурга – 4 очка после трех туров. Португалия, которая сыграла пока два матча, имеет в своем активе 2 очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по 1 очку.