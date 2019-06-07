События

23:38 07.06.2019

Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

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Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

Начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, шофер автомобиля задержан, заявил глава ГУ Нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко.

"По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст.208 УПК Украины", – цитирует Лушпиенко пресс-служба ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

В информации также отмечено, что руководство полиции Сумщины готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследование данного происшествия.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу автомобиль начальника полиции Конотопа на скорости совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший мальчик был госпитализирован и находится в реанимации.

 

Теги: #сумская #дтп #полиция #ребенок
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