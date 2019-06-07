События

23:11 07.06.2019

В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

2 мин читать
В Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка, пострадавший госпитализирован

В Конотопе (Сумская обл.) автомобиль полиции совершил наезд на 10-летнего ребенка, который перебегал дорогу в запрещенном месте, мальчик доставлен в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

"Происшествие произошло в Конотопе, по улице Успенской-Троицкая, около 18:30. Автомобиль местного отделения полиции, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который в это время перебегал дорогу вне пешеходного перехода", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу вечером.

В полиции также добавили, что ребенок был немедленно доставлен в больницу, где ему оказывается помощь.

Работниками ГБР выясняют обстоятельства и причины аварии.

Начальник ГУНП области заявляет, что как руководитель он заинтересован в объективном и беспристрастном расследовании этого происшествия.

Как сообщает портал "dtp.kiev.ua" на своей странице в Фейсбук, ребенка сбил автомобиль начальника местной полиции. Подчеркивается, что авто превышало допустимую скорость.

"Буквально только что в Конотопе авто начальника полиции на пешеходном переходе сбило 10-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование проводит ГБР.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве ребенка.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.

Теги: #сумская #дтп #полиция #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:38 07.06.2019
Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

Начальник полиции Конотопа, авто которого наехало на ребенка, отстранен от исполнения служебных обязанностей

20:14 07.06.2019
Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

18:50 07.06.2019
Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

17:52 07.06.2019
В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

10:43 07.06.2019
В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

12:15 06.06.2019
ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

ГБР начало расследование фактов причастности сотрудников полиции к мошенничеству с квартирами

10:51 06.06.2019
Подавший в отставку начальник Нацполиции Киевской области переведен в зону ООС

Подавший в отставку начальник Нацполиции Киевской области переведен в зону ООС

13:45 04.06.2019
Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

Пистолет, из которого был убит 5-летний мальчик в Переяслав-Хмельницком, пока не найден – прокурор

12:41 04.06.2019
Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

11:19 04.06.2019
Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Суд арестовал на 2 месяца одного из патрульных, подозреваемых в убийстве мальчика на Киевщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

Генпрокуратура обжалует домашний арест организатора убийства экс-добровольца "Сармата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава партии "Видродження" Бондарь заявил о выходе и сложении своих полномочий

Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

От обязанностей отстранены 10 начальников теруправлений полиции, сотрудники которых пойманы на службе в нетрезвом состоянии - МВД

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА