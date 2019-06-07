События

21:39 07.06.2019

Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

1 мин читать
Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в вопросе ЛГБТ сообщества и возможного разрешения на однополые браки считает, что Украина страна равных прав и равных возможностей.

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

Также на вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

В свою очередь, относительно легализации проституции лидер партии "Голос" заявил, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Что касается рынка земли, Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но отметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные собственники земли не пострадали. "Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил Вакарчук.

Теги: #вакарчук #лгбт #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:23 07.06.2019
Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

20:03 07.06.2019
Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

19:30 07.06.2019
Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент и назначить дату досрочных выборов

Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент и назначить дату досрочных выборов

19:02 07.06.2019
Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

18:49 07.06.2019
Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании - Вакарчук

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании - Вакарчук

18:29 07.06.2019
Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

18:16 07.06.2019
Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

18:13 07.06.2019
Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

17:58 07.06.2019
Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

17:45 07.06.2019
ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы от партии "Единый центр" троих братьев Балог

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы от партии "Единый центр" троих братьев Балог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Боевик заложил взрывчатку возле детской площадки в Запорожье, возбуждено дело по статье "теракт"

Генпрокуратура обжалует домашний арест организатора убийства экс-добровольца "Сармата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава партии "Видродження" Бондарь заявил о выходе и сложении своих полномочий

От обязанностей отстранены 10 начальников теруправлений полиции, сотрудники которых пойманы на службе в нетрезвом состоянии - МВД

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Глава МИД Эстонии обозначил приоритеты страны в качестве непостоянного члена СБ ООН

Горбулин возглавил набсовет новосозданного Украинского института исследований безопасности

Фигурант медийного скандала вокруг "Укроборонпрома" экс-замсекретаря СНБО Гладковский требует от правоохранителей остановить произвол радикалов

Двери в ЕС и НАТО должны оставаться для Украины открытыми - маршалок Сената Польши

Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Зеленский о работе Рады: Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно"

Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА