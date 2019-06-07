Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году – спикер

Сейм Литвы поддержал резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар, совершенной в Советском Союзе в 1944 году, сообщил спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

"Вчера принята резолюции о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе, сегодня этот акт был передан в Меджлис крымских татар", - сообщил Пранцкетис на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он призвал международное сообщество быть солидарным с Литвой в этом вопросе и продолжить политику непризнания аннексии Российской Федерацией Крыма.