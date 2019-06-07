Двое их трех членов экипажа самолета, севшего на воду в Киеве, госпитализированы, открыто дело

Двое из трех членов экипажа самолета Ан-2, который был вынужден экстренно сесть на воду на западной окраине Киева, госпитализированы с телесными повреждениями, сообщает начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик.

"Вследствие аварийной посадки трое человек, которые находились на борту самолета, получили телесные повреждений. Двоих мужчин, в частности, госпитализировали, где им предоставляют сейчас необходимую медицинскую помощь", - рассказала Блищик на брифинге в пятницу.

По ее словам, следователи столичной полиции уже начали уголовное производство по факту аварийной посадки самолета на водоем в Святошинском районе Киева по ст.276 Уголовного кодекса Украины. "Это нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. Такие действия, в соответствии с санкцией статьи, караются исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет", - рассказала представитель главка.

Блищик рассказала, что правоохранители узнали об экстренной посадке около 16.00 в пятницу и сразу направили на место происшествия наряды патрульной полиции, следователей Главного управления полиции, расследующих дорожно-транспортных происшествия, а также спасателей и врачей.

"Нам удалось пообщаться с пилотом самолета. По словам мужчины, на 20-й минуте облета он почувствовал, что уменьшается мощность двигателя и самолет начинает снижать скорость. Ввиду того, что до взлетной полосы самолет мог просто не долететь, мужчина принял решение аварийно посадить его на водоем в Святошинском районе. Конечно, вся эта информация будет проверяться в рамках расследования", - рассказала она.

Как сообщалось, в 15:16 пятницы от командира экипажа самолета диспетчеру аэродрома "Чайка" поступил сигнал о том, что самолет вынужден сесть на воду по техническим причинам. В 15:38 самолет сел на поверхность воды в озере. В 16:30 спасатели помогли выбраться на берег трем членам экипажа. Состояние их здоровья удовлетворительное.