Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Подольский райсуд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ), летная годность которых была проведена с нарушением правил ICAO в обход украинского разработчика ГП "Антонов".

Как сообщила в пятницу пресс-служба международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей в суде интересы ГП "Антонов", соответствующее судебное решение принято 28 мая.

По данным пресс-службы, в рамках уголовного производства по ст. 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия) решением суда наложен арест на самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих авиакомпаниям "Волга-Днепр" и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Как отмечается в сообщении, в соответствии с решением украинского суда эксплуатация указанных воздушных судов запрещена указанными авиакомпаниями, а также любыми другими третьими лицами.

"Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных воздушных судов", - акцентируют в "Ильяшев и Партнеры".

"По мнению ГП "Антонов", следствия, а также суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации, является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации (ICAO) и Руководства к летной годности ICAO", - пояснил старший партнер "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, чьи оценки приводятся в пресс-релизе.

"Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения ущерба, причиненного в результате преступления", - уточнил он.

Как поясняет пресс-служба юрфирмы, правоохранительные органы Украины по заявлению ГП "Антонов" как владельца cертификата типа самолета расследуют факт сертификации Росавиации компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного cертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы".

"В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых выступает авиакомпания "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов",- уточнили в "Ильяшев и Партнеры".

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, с 2015 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

Ан-124-100 "Руслан" грузоподьемностью 150 тонн – крупнейший в мире серийный тяжелый транспортный самолет, успешно работает на мировом рынке сверхтяжелых и негабаритных грузов. Лидером рынка с долей 66,7% выступает структурное подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии Антонова". С 2006 года транспортник задействован в выполнении авиаперевозок по программе НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.