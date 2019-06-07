События

18:47 07.06.2019

В Луганской области на мине подорвались два тракториста

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Двое мирных жителей получили ранения во время проведения сельскохозяйственный работ на поле возле г.Попасная Луганской области в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства, сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между г.Попасная и с.Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с.Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

По его словам, в настоящее время пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

По словам Клименко, в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли. Он высказал надежду, что механизм гуманитарного разминирования, прописанный в законе "О противоминной деятельности", заработает в ближайшее время.

Теги: #мина #жертвы #клименко #украина #луганская_область
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