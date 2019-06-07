В Ровенской области маршрутка столкнулась с грузовиком и легковушкой

Грузовой автомобиль "КамАЗ", маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на международной трассе "Киев-Чоп" в с.Бабин Гощанского района Ровенской области около 17.00 в пятницу, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В результате ДТП предварительно травмирован водитель "КамАЗа", его доставили в больницу. В маршрутном такси находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате столкновения поврежденные транспортные средства перекрыли трассу, поэтому движение на этом участке дороги затруднено.