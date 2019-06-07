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17:28 07.06.2019

Сотрудники ГСЧС помогли спастись трем членам экипажа самолета, который экстренно сел на воду в Киевской области

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Сотрудники ГСЧС помогли спастись трем членам экипажа самолета, который экстренно сел на воду в Киевской области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям помогли спастись трем членам экипажа самолета Ан-2, который был вынужден экстренно сесть на воду возле села Чайки в Киевской области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГСЧС Украины, в 15:16 пятницы поступил сигнал от командира экипажа диспетчеру аэродрома "Чайка" о том, что самолет вынужден сесть на воду по техническим причинам. В 15:38 самолет сел на поверхность воды в озере возле села Чайки.

В 16:30 спасатели помогли выбраться на берег трем членам экипажа. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Теги: #киев #самолет #украина #гсчс
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