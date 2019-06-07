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17:02 07.06.2019

Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

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Украина впервые вошла в мировой рейтинг работающих буровых установок в Европе, заняв лидирующие позиции

Украина впервые включена в мировой индекс работающих нефтяных и газовых буровых установок Baker Hughes GE Rig Coun, где заняла лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.

Как сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины, инициировавшей внесение Украины в этот рейтинг, в мае в Европе работало 186 буровых станков (44 -морские платформы), почти половина из которых (84) осуществляла работы в Украине.

Следом за Украиной в рейтинге идут Турция (20 работающих станков) и Великобритания (16), отмечают в Ассоциации.

"За последние три года Украина провела важные реформы в отечественной газодобыче, которые заключались в улучшении регуляторного поля и модернизации профильного законодательства. Эти изменения уже замечают не только украинские, но и иностранные инвесторы - наша страна становится все более привлекательной в их глазах. Включение Украины в индекс BHGE Rig Count является чрезвычайно важным, поскольку демонстрирует оживление на отечественном рынке и служит хорошим индикатором для прихода в Украину ведущих газодобывающих и сервисных компаний", - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

В Ассоциации напомнили, что в прошлом году Украина добыла 21 млрд куб. м газа, при этом 90% объемов бурения пришлось на восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более 3 км, достигая 6 км и более.

Индекс Rig Count проводится ведущей американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes с 1944 года. В мире он считается значимым показателем активности нефтегазодобывающей промышленности и главным барометром потребления и спроса углеводородов.

Как сообщалось, по данным Baker Hughes число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в марте 2019 года сократилось после того, как месяцем ранее оно достигло максимальной отметки почти за четыре года (с марта 2015 года). В среднем в марте в мире работало 2213 установок против 2306 в феврале. При этом мартовский уровень на 34 выше показателя за аналогичный месяц 2018 года.

Теги: #ес #украина #буровые_установки
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