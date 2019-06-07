КС признал неконституционным е-декларирование антикоррупционных общественных активистов

Конституционный суд Украины 6 июня принял решение, которым признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", которые касаются электронного декларирования лиц, участвующих в мероприятиях по предотвращению и/или противодействию коррупции (общественные активисты).

Как сообщил в пятницу отдел коммуникаций КС и правового мониторинга, этим решением суд признал не соответствующими Основному закону (то есть являются неконституционными) положения п. 5 ч. 1 ст. 3, абзаца 3 ч. 3 ст. 45 закона "О предотвращении коррупции", п. 2 раздела II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

В решении указано, что оспариваемыми положениями этих законов Верховная Рада фактически приравняла лиц, участвующих в осуществлении мер по предотвращению и/или противодействию коррупции, к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Из содержания оспариваемых положений закона "О предотвращении коррупции" невозможно однозначно установить, какие конкретно физические лица, занимающиеся той или иной деятельностью в сфере предотвращения и противодействия коррупции, должны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и может ли применяться к ним предусмотренная законом уголовная, административная или иная юридическая ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление этой декларации, указание в ней заведомо недостоверных сведений.

КС также считает, что государство обязано осуществлять контроль за деятельностью общественных объединений в целях обеспечения соблюдения ими и их членами соответствующих норм законодательства Украины, однако такой контроль не должен быть чрезмерным и препятствовать законной деятельности этих объединений и реализации гражданами их конституционного права (ст. 36 Конституции Украины).

В своем решении суд пришел к выводу, что возложение на физических лиц обязательства о подаче декларации не обеспечило справедливого баланса между интересами лиц, осуществляющими свое право на свободу общественной деятельности, и интересами национальной безопасности и общественного порядка, потребностями защиты прав и свобод других людей. Из содержания положений п. 5 ч. 1 ст. 3 закона следует, что они позволяют чрезмерное вмешательство в личную и семейную жизнь лиц, определенных в этих положениях.

"Конституционный суд Украины в решении обращает внимание на то, что меры финансового контроля за деятельностью объединений граждан и их членов, не осуществляющих публичных властных полномочий или не финансируемых за счет средств государственного бюджета Украины или местных бюджетов, не могут быть чрезмерными и такими, что непропорционально ограничивают свободу политической и общественной деятельности, нивелируют сущность права граждан на свободу объединений", - указала пресс-служба.

Таким образом, оспариваемые положения вышеуказанных законов признаны неконституционными, утрачивают силу со дня принятия судом этого решения, которое является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщалось, 20 июля 2018 года в КС было подано представление 65 народных депутатов относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов – антикоррупционеров.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.