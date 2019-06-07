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16:23 07.06.2019

СБУ сообщила о предупреждении крупного теракта в Запорожье

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СБУ сообщила о предупреждении крупного теракта в Запорожье

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья, сообщает пресс-центр ведомства в пятницу.

По данным ведомства, заказчиком теракта было т.н. "МГБ ДНР". Исполнителем теракта кураторы выбрали жителя Донецкой области, которого сотрудники Службы контролировали с момента пересечения линии разграничения. В Запорожье злоумышленник заложил взрывчатку мощностью полтора килограмма пластида, активируемую мобильным устройством, вблизи детской площадки. Правоохранители осуществили аудио-, видео-, фотофиксацию закладки взрывчатки.

Сотрудники СБУ тайно от исполнителя дезактивировали взрывное устройство и для обеспечения безопасности граждан эвакуировали жителей близлежащих домов.

"После того, как злоумышленник вышел за границу и пытался активировать устройство, он поехал в гостиницу, посмотрел новости - не увидев информации о происшествиях, вернулся к месту закладки взрывчатки", - рассказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника сразу после возвращения на место потенциального преступления.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #терракт #днр #сбу #украина #запорожье
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