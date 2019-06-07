Зеленский обсудил запуск работы ВАКС с его руководством и председателем Верховного суда

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич и обсудил с ними начало работы ВАКС.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства в пятницу.

Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Также участники обсудили состояние готовности Высшего антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения. Так, здание суда оснащается современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата ВАКС и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В 2018 году Кабинет министров Украины выделил 2 здания для ВАКС, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация Украины предоставила помещение Печерского районного суда города Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы Высшего антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента Украины найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.