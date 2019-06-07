События

15:34 07.06.2019

Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

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Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

Германия выделяет около EUR 5 млн на помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины через Союз рабочих самаритян Германии (СРС).

Согласно сообщению посольства ФРГ в Украине в пятницу, на период с 2019 до 2021 гг. Федеральное правительство выделило дополнительно EUR 4,93 млн., благодаря чему общая сумма помощи СРС в Украине составила более EUR 11 млн.

"Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", - говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что другие составляющие проекта предусматривают обеспечение строительными, теплоизоляционными, а также топливными материалами лиц, проживающих в наиболее неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах.

Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.

Теги: #украина #донбасс #гумпомощь #германия
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