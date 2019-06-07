В кинотеатре "Киев" проводят инвентаризацию, задержаны 10 человек

Департамент коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра "Киев", коммунальное предприятие "Киевкинофильм", в пятницу, 7 июня, начали инвентаризацию и обследование здания, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

При этом ряд СМИ сообщает о силовом захвате помещения кинотеатра и задержаниях.

Как сообщает корреспондент телеканала "Прямой", задержаны несколько человек, находившихся в кафе, которое арендует помещение у кинотеатра. В настоящее время в здании находится муниципальная охрана, сотрудники "Киевкинофильма" и нового орендатора "Cinema City".

"В полицию поступила информация около часа тому назад о том, что соответствующие службы Киевской городской государственной администрации проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре "Киев", их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие. И на них напали приблизительно 20 чел., которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназначенцы, задержали сейчас этих лиц", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала.

Он уточнил, что часть нападавших разбежалась, всего задержаны 10 чел.. Они уже доставлены в райуправление полиции.

Начальник столичной полиции также отмечает, что столкновение было кратковременным. По предварительным данным, пока никто не обратился с заявлениями о полученных в результате столкновения телесных повреждениях.

"Насколько уже нам известно, там были хозяйственные отношения, были объявлены конкурсы на смену арендаторов и есть какие-то недовольства предыдущего арендатора. Но хочу подчеркнуть: экономические отношения следует разрешать в суде или провести претензионную работу, но ни в коем случае не использовать каких-то непонятных "титушек", - добавил Крищенко.

В пресс-службе КГГА отмечают, что в апреле-мае 2019 бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" препятствовал в доступе в коммунальное помещение комиссии для обследования, по факту чего 24 апреля и 17 мая были составлены соответствующие акты.

"В случае приобретения билетов на сегодняшний сеансы вы можете их вернуть. В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время представители бывшего арендодателя "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" считают, что конкурс был незаконным, поскольку прошел без предусмотренного законом предварительного уведомления, и намерены отстаивать свои права в суде.

Координатор национальных и международных проектов КП "Киевкинофильм" Елена Бабий заявила, что никакого захвата здания кинотеатра не было. "Происходит обычная плановая инвентаризация… "Дважды мы приходили, чтобы пообщаться с бывшим арендатором, срок действия договора аренды с которым истек в январе месяца, и бывшие арендаторы не допускали нас в помещение. Сегодня мы пришли в третий раз, надеемся, что нам до вечера удастся провести инвентаризацию", - рассказала она в эфире "Прямого".