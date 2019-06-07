События

14:56 07.06.2019

В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

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В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

В Украине в субботу, 8 июня, неустойчивую погоду в большинстве областей по-прежнему будет определять теплый и влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются днем в большинстве западных, центральных, регионах, в Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с; только в Запорожской, Донецкой и Луганской областях без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-31°, в западных областях 23-28°.

В Киеве 8 июня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 июня самая высокая температура днем была 31,3° в 2011 году, самая низкая ночью 4,6° в 1925 году.

В Украине в воскресенье, 9 июня, кроме восточных областей, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, на Прикарпатье 22-25°.

В Киеве 9 июня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

По состоянию на 9:00 утра пятницы, 7 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в р.Днепр возле г.Киева 23°.

Теги: #погода #украина
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