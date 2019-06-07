Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

85-е представительство военной приемки Министерства обороны на входящем в госконцерн "Укроборонпром" ХКБМ им. Морозова продолжает блокировать производство новых БТР-4 для ВСУ из закупленной в ЕС бронестали стандарта НАТО, сообщает в пятницу пресс-служба госконцерна.

Как уточняют в пресс-службе, по мнению чиновников Минобороны, поскольку в химическом составе закупленной в ЕС для БТР-4 финской бронестали Miilux Protection 500 обнаружено больше серы и фосфора, чем определено стандартами ГОСТ времен б.СССР, ее невозможно использовать для БТР-4.

В госконцерне напоминают, что используемая в 40 странах и имеющая сертификаты качества ЕС, а также стандарта НАТО STANAG финская Miilux Protection 500 оказалась непригодной для БТР-4 только 2019 году - в 2016 году на мощностях ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) индустриальной группы "УПЭК" из нее была изготовлена партия БТР-4, успешно прошедших все испытания и поставленных ранее в армию.

"Укроборонпром" публикует официальные протоколы испытаний и подтверждающие документы на европейскую броню, а также уточняет: сегодня из финской бронестали частные украинские оружейники производят поставляемые армии бронемашины "Казак" и "Варта". "Эту же финскую бронесталь применяют для бронирования машин нового противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - акцентируют в госконцерне.

Как отмечает пресс-служба, притом что "логические" аргументы со стороны представителей военного госзаказчика отсутствуют и европейская броня активно и на постоянной основе используется в украинских бронемашинах других производителей, затраты и темпы производства оборонной продукции из европейской брони объективно отвечают интересам и ОПК, и госзаказчика.

Как уточняет в госконцерне, евроброня поставляется заказчику в закаленном виде, в любом количестве и во всех необходимых толщинах. Поставка обеспечивается в течение 14-45 дней и не облагается НДС. "В то время как изготовление корпуса из стали украинского производства марки "71", требует 100% предоплаты и уплаты НДС. Выплавляют ее большими партиями в 240 тонн. С момента заказа до поставки проходит несколько месяцев. Затем "71" сталь необходимо закалить, что может сделать только ЛКМЗ, и это занимает несколько месяцев", - поясняет пресс-служба, уточняя: производство корпуса БТР-4 из бронестали ЕС на ХКБМ или ГП "Завод им. Малышева" стоит на 770-870 тыс. грн дешевле (в зависимости от курса валют). "А это значит, что армия может получить больше боевых машин при меньших затратах", - констатируют в "Укроборонпроме".

Как отмечает пресс-служба, хотя ЛКМЗ сегодня активно работает над вопросом расширения и удешевления производства"71" бронестали для БТР-4, а также осваивает выпуск закаленной стали, предлагаемая металлургами на данном этапе минимальная толщина бронелиста в 10 мм не отвечает требованиям БТР-4. Вместе с тем, акцентируют в "Укроборонпроме", налогообложение остается ощутимым фактором для стоимости оборонной продукции и экономики ОПК в условиях военного времени.

БТР-4 разработки ХКБМ им. Морозова - одна из самых серийных боевых машин, успешно используемых военными в Донбассе с 2014 года. БТР-4 объединил в себе мощную защиту, немецкий двигатель, скорострельные автоматическую 30-мм пушку, высокоточное ракетное оружие, цифровые системы управления, наведения, навигации и связи. Модификации БТР-4, включая БТР-4Е и БТР-4МB1 с усиленной по стандартам НАТО защитой, ранее уже вызвали повышенный интерес партнеров Украины по ВТС на внешних региональных рынках вооружений.

В начале июня пресс-служба "Укроборонпрома" сообщила, что военная приемка МОУ на ХКБМ им.Морозова блокирует поставки в ВСУ новых БТР-4 в комплектации стран НАТО: БТР-4 на 40% состоит из комплектующих производства стран НАТО и ЕС, а их сертификаты качества военной приемкой не признаются. В "Укроборонпроме" подчеркивали, что "инцидент с БТР-4" ставит под угрозу практически все современные разработки вооружений и военной техники (ВВТ) национального ОПК, включая его частный сегмент, поскольку новые украинские ВВТ создаются на основе международных стандартов ЕС и НАТО. Также в госконцерне не исключали возможности обращения в Военную прокуратуру с целью выявления возможных коррупционных и иных рисков в умышленном блокировании поставок армии новой бронетехники.

Ранее 14 мая после трехлетнего процедурного блокирования, Верховная Рада разблокировала вступление в силу принятых нардепами в июле 2015 года изменений в Уголовный кодекс Украины, оговаривающих уголовную ответственность за нарушение техстандартов в ОПК. В госконцерне "Укроборонпром" предупредили, что текущие противоречия реформы системы стандартизации в ОПК, несут серьезные риски срыва ГОЗ и планов ВТС, в том числе, в сфере импортозамещения.

6 июня Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере. Среди прочего, законом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О стандартизации" в части не распространения сферы его действия на военные стандарты.