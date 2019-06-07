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14:21 07.06.2019

ЦИК владеет всеми инструментами для своевременной подготовки внеочередных выборов в Раду

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ЦИК владеет всеми инструментами для своевременной подготовки внеочередных выборов в Раду

Приказ Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), позволяющий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) временно разбивать крупные закупки на более мелкие и заключать прямые договоры без объявления тендера, вступил в силу, сообщило министерство на сайте.

"В данный момент ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки внеочередных выборов народных депутатов 21 июля", - указало МЭРТ в сообщении в пятницу.

ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые могли бы завершиться после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок ProZorrо, отмечает МЭРТ.

В то же время министерство предоставило ЦИК официальное разъяснение о том, что закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бланков документов со специальными элементами защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае – избирательные бюллетени).

Теги: #верховная_рада #украина #цик #мэрт
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