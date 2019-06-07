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12:28 07.06.2019

Премьер Австралии высказался за реформирование ВТО

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Премьер Австралии высказался за реформирование ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформах, заявил глава кабмина Австралии Скотт Моррисон.

По словам австралийского премьера, сообщает в пятницу агентство Associated Press, многие страны-участники саммита G20 в Осаке, который состоится в конце июня, разделяют мнение о необходимости реформирования ВТО.

"Мы должны исправить это (организацию - ИФ), но не ломать, и исправление требует большего партнерства", - сказал Моррисон, выступая на встрече в Сингапуре, организованной Австралийской торговой палатой.

Ранее власти КНР также заявили, что ВТО следует реформировать в связи кризисной ситуацией, сложившейся в этой организации.

При этом Китай указал, что проявившиеся в настоящее время "односторонние протекционистские практики" подрывают работу ВТО. В заявлении говорится, что "определенный участник" ВТО использует предлог национальной безопасности для введения пошлин на сталь и алюминий, наносит ущерб международной торговле и подрывает правила функционирования ВТО.

Пекин указал, что эта страна вводит пошлины на импорт и устанавливает торговые барьеры без дозволения ВТО.

В то же время Китай не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

Теги: #вто #австралия
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