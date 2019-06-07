Отдыхая в летнем лагере 9-летний мальчик "заминировал" свою школу в Харьковской области

Лжеминером школы в г.Люботин Харьковской области оказался 9-летний ученик этого учебного заведения.. который находился на отдыхе в летнем лагере.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, мальчик сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.

Сообщение о том, что в здании школы заложена взрывчатка, поступило в службу 102 в четверг около 19:00.

Эксперты осмотрели 800 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали одного человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.