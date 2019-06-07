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10:54 07.06.2019

Пожар на крупнейшем рынке в Тбилиси ликвидирован

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Пожар на крупнейшем рынке в Тбилиси ликвидирован

Сильный пожар, который в ночь на пятницу вспыхнул в торговом центре "Чайна Лило Сити" на территории крупнейшего в Тбилиси рынка в районе Лило, полностью потушен, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, сгорело около 20 магазинов, ликвидировать пожар удалось лишь на рассвете. "В результате пожара никто не пострадал. Причины пожара установят эксперты-криминалисты. Назначены соответствующие экспертизы", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар начался в одном из обувных магазинов, огонь распространился на площади в несколько тысяч квадратных метров.

Несколько раз между сотрудниками МВД и торговцами, которые пытались пройти к своим магазинам, происходили стычки. В настоящее время территория оцеплена, ведутся следственные действия. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело о поджоге (ч. 2 ст. 187 УК Грузии).

Теги: #грузия #пожар
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