События

10:43 07.06.2019

В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

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В ДТП в Дубае украинцы не пострадали

6 июня в г.Дубай (ОАЭ) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого 15 человек погибли и десятки получили ранения, граждан Украины в нем не пострадали, сообщают в МИД Украины.

"Все пострадавшие были доставлены в больницу "Рашед госпиталь". По информации компетентных органов ОАЭ и центрального госпиталя, по состоянию на 9:00 сведений о наличии среди пострадавших и погибших в ДТП в Дубае граждан Украины не зафиксировано. Обращений на горячую линию консульства не поступало. Консульство поддерживает связь с компетентными органами ОАЭ", - сказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу утром.

Теги: #оаэ #дтп #украина #дубаи
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