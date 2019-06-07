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10:37 07.06.2019

Руководитель управления внутреннего контроля ГБР заявил, что Труба покрывает прогулы своего сотрудника

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Руководитель управления внутреннего контроля ГБР заявил, что Труба покрывает прогулы своего сотрудника

Руководитель управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований (ГБР) Богдан Чобиток заявил о выявлении правонарушений со стороны директора Бюро Романа Трубы, который якобы покрывал прогул своего сотрудника.

"3 июня 2019 года я направил заявления в НАПК и департамент защиты экономики Нацполиции, где прошу дать правовую оценку выявленным нами фактам незаконных действий, совершенных директором Государственного бюро расследований. Так, мной как руководителем управления внутреннего контроля задокументирован факт прогула руководителем патронатной службы Александром Удовиченко. Впрочем, никакого наказания за это Удовиченко не получил. Не получил он даже замечания", - заявил Чобиток, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

Он утверждает, что вместо этого директор ГБР незаконно внес изменения в приказ об отпуске Удовиченко, "чем спас его от увольнения за прогул".

По словам Чобитка, 2 и 3 мая 2019 года управление внутреннего контроля ГБР зафиксировало отсутствие на работе в течение всего рабочего дня Удовиченко, о чем были составлены соответствующие акты.

"Отпуск же Удовиченко был оформлен только на 26 апреля 2019 (копия заявления и приказа прилагается). Хотя за рубежом он официально находился в течение 10 дней, решив к государственным выходным самовольно дорисовать себе еще два дня. Очевидно, что это проявление жадности в сочетании с безнаказанностью", - сказал Чобиток.

По его словам, вернувшись с отдыха, Удовиченко подал служебную записку в управление кадровой работы и государственной службы ГБР, где просил внести изменения в приказ об его отпуске, а именно: слово и цифры "26 апреля" заменить на "с 26 апреля по 5 мая". Об этом был проинформирован директор ГБР.

Чобиток заявил, что руководитель управления кадровой работы и государственной службы отказался вносить изменения в приказ об отпуске Удовиченко, и Труба самостоятельно новым приказом вносит изменения, заменяя "один календарный день" на "10 календарных дней с 26 апреля по 5 мая 2019". Такие действия директора Государственного бюро расследований подпадают под признаки коррупционного правонарушения, так как решение, принятое в интересах Удовиченко, вопреки закону", считает Чобиток.

Теги: #гбр #украина #труба
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