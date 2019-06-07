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10:03 07.06.2019

В Австралии конфисковали рекордную партию метамфетамина

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В Австралии конфисковали рекордную партию метамфетамина

Полицейские в Австралии обнаружили 1,6 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории, пишет в пятницу BBC.

"Это самая большая партия метамфетамина, которую мы когда-либо видели в нашей стране", - заявил главы пограничной службы Австралии Крейг Палмер.

Метамфетамин стоимостью $840 млн, а также 37 кг героина были найдены в вакуумных упаковках в стереодинамиках, доставленных в Мельбурн.

Полиция Австралии инициировала расследование, однако пока не задержала подозреваемых.

Теги: #таиланд #наркотрафик #австралия
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