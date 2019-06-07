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09:43 07.06.2019

Вследствие ночного артобстрела боевиков на Донетчине погибли и ранены бойцы "Азова"

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Вследствие ночного артобстрела боевиков на Донетчине погибли и ранены бойцы "Азова"

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе во время обстрела в пятницу ночью погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины "Азов" (в/ч 3057), сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении, обнародованном на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Теги: #жертвы #россия #обстрел #украина #мвд #оос #азов #донбасс
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