Все 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину из Грузии

Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над возможностью возвращения на родину украинки Юлии Сусляк, которую в Грузии подозревают в торговле детьми, все 10 ее детей уже вернулись в Украину.

"Они - дома. А мы работаем для скорейшего возвращения домой их матери", - сказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу утром.

По его словам, все дети ночью прибыли в Украину.

Как сообщалось, дети находились в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

В 2018 году вся семья переехала из Украины в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.