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08:36 07.06.2019

Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

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Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

Генеральный прокурор Израиля отклонил просьбу премьера Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний в суде по делу о коррупции, в которой его обвиняют, на более поздний срок, сообщил портал Ynet news.

Офис генпрокурора сообщил, что Нетаньяху обратился с просьбой "отложить слушания из-за роспуска Кнессета и выборов, намеченных на 17 сентября", и созвать суд после парламентских выборов.

Прокуратура, рассмотрев вопрос, заявила, что "не нашла оснований для того, чтобы удовлетворить просьбу об изменении сроков, установленных для слушаний".

Нетаньяху может быть предъявлено обвинение во взяточничестве, мошенничестве и нарушении доверия. Он прилагает усилия к тому, чтобы новый парламент принял закон, который обеспечил бы ему иммунитет.

В мае генеральный прокурор Авихай Мандельблит перенес на октябрь дату, к которой Нетаньяху должен был ответить на выдвинутые против него обвинения.

Прокуратура подчеркнула, что слушания, запланированные на 2 и 3 октября, больше не будут откладываться "ни на один день".

Теги: #сроки #премьер #суд #израиль
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