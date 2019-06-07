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08:15 07.06.2019

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

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Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

 Гуманитарную помощь от Швейцарского агентства развития и сотрудничества (ШАРС) стоимостью № млн швейцарских марок доставлена  на Донбасс, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"В рамках 10-й гуманитарной миссии с 21 мая по 5 июня 2019 Швейцарское агентство развития и сотрудничества (ШАРС) доставило гуманитарную помощь как на временно оккупированную часть Донбасса, так и на подконтрольные правительству Украины территории. Более 2500 тонн химических реагентов для очистки воды попали в водоочистные станции коммунального предприятия "Компания Вода Донбасса", расположенных по обе стороны от линии разграничения, в частности во временно оккупированный Донецк, подконтрольный Покровск и Мариуполь" – говорится в сообщении, на официальном сайте МинВОТ в четверг вечером.

Кроме того ШАРС доставило самое необходимое медицинское оборудование и расходные материалы в больницы оккупированного Донецка и Луганска. А уже 5 июня передали медицинское оборудование в медицинские учреждения Луганской области, находящиеся на подконтрольных правительству Украины территориях.

Теги: #швейцария #украина #ордло #гумпомощь
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