События

07:50 07.06.2019

Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

1 мин читать
Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

Вернувшийся в Украину экс-президентт Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отказался от предложения киевского мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы в Верховную Раду в списках его политической партии "Удар", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники из окружения Саакашвили.

Сам Кличко прокомментировал эту ситуацию на своей страние в Фейсбук.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Да, комментарии в ФБ – разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", – написал он.

По данным "Украинской правды" в "Ударе" всерьез планы привлечь к сотрудничеству бывшего грузинского лидера в партии изначально не рассматривались.

Как сообщалось ранее, мэр Киева, лидер партии "УДАР" Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся в Украину экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.

Теги: #кличко #саакашвили #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 07.06.2019
Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

08:04 07.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

07:34 07.06.2019
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

07:19 07.06.2019
Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

06:27 07.06.2019
Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

04:35 07.06.2019
Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

02:38 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

02:34 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

01:16 07.06.2019
Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

00:29 07.06.2019
Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

Апелляционный суд Амстердама 16 июля объявит решение о возвращении "скифского золота" в Украину

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Президент на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко - Стефанчук

Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

Автобус с туристами попал в аварию в Дубае, 15 человек погибли – СМИ

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах и ограничат их скорость до 8 км/ч в пешеходных зонах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА