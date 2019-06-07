Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

Вернувшийся в Украину экс-президентт Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отказался от предложения киевского мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы в Верховную Раду в списках его политической партии "Удар", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные информированные источники из окружения Саакашвили.

Сам Кличко прокомментировал эту ситуацию на своей страние в Фейсбук.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Да, комментарии в ФБ – разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я, политически, планов не меняю", – написал он.

По данным "Украинской правды" в "Ударе" всерьез планы привлечь к сотрудничеству бывшего грузинского лидера в партии изначально не рассматривались.

Как сообщалось ранее, мэр Киева, лидер партии "УДАР" Кличко заявил, что его партия будет принимать участие во внеочередных парламентских выборах, а также предложил вернувшемуся в Украину экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили стать главой этой политической силы.