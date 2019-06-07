События

07:34 07.06.2019

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

2 мин читать
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического, стрелкового и снайперского оружия…. Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенный пункт Майорское.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов;в районе села Гнутово - из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников: вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. вблизи села Травневое – из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов; вблизи села Зайцево - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

"Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - подытожили в штабе ООС.

На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 07.06.2019
Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

08:04 07.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

07:50 07.06.2019
Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

07:19 07.06.2019
Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

06:27 07.06.2019
Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

04:35 07.06.2019
Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

02:38 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

02:34 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

01:16 07.06.2019
Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

00:29 07.06.2019
Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

Апелляционный суд Амстердама 16 июля объявит решение о возвращении "скифского золота" в Украину

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Президент на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко - Стефанчук

Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

Автобус с туристами попал в аварию в Дубае, 15 человек погибли – СМИ

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах и ограничат их скорость до 8 км/ч в пешеходных зонах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА