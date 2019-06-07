События

07:19 07.06.2019

Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

1 мин читать
Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась – боевики незаконных вооруженных формирований атаковали украинские подразделения в районе поселка Новолуганское с применением артиллерии: 2 военнослужащих погибли, еще 8 - получили ранения,  сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь - получили ранения различной степени тяжести" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в пятницу.

На обстрел со стороны боевиков подразделения ООС дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - отметили в штабе ООС.

Теги: #оос #украина #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:15 07.06.2019
Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

08:04 07.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

07:50 07.06.2019
Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

Саакашвили отказался от места в списке партии Кличко "Удар" - СМИ

07:34 07.06.2019
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

06:27 07.06.2019
Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

04:35 07.06.2019
Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

02:38 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

02:34 07.06.2019
Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

01:16 07.06.2019
Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

00:29 07.06.2019
Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон – представитель Зеленского в Раде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, двое военнослужащих Объединенных сил погибли, еще восемь получили ранения – штаб ООС

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

Апелляционный суд Амстердама 16 июля объявит решение о возвращении "скифского золота" в Украину

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан - сенатор США

Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Израиля отказал премьеру в переносе судебных слушаний по делу о коррупции

Трамп пообещал заключить торговое соглашение с Китаем

Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Президент на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко - Стефанчук

Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

Автобус с туристами попал в аварию в Дубае, 15 человек погибли – СМИ

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах и ограничат их скорость до 8 км/ч в пешеходных зонах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА