Ситуация в зоне проведения ООС обострилась: 2 погибших и 8 раненых

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась – боевики незаконных вооруженных формирований атаковали украинские подразделения в районе поселка Новолуганское с применением артиллерии: 2 военнослужащих погибли, еще 8 - получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь - получили ранения различной степени тяжести" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в пятницу.

На обстрел со стороны боевиков подразделения ООС дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - отметили в штабе ООС.