Более 85% мест для купания в странах ЕС имеют воду отличного качества, сообщила Еврокомиссия

В преддверии летнего сезона Еврокомиссия сообщила, что более 85% мест для купания в странах ЕС оценены как отличные по качеству воды.

"Согласно отчету Европейской комиссии и Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), подавляющее число - 95,4% - из 21 831 мест для купания, контролируемых в 28 государствах-членах ЕС, соответствует минимальным требованиям к качеству согласно правилам ЕС, - говорится в опубликованном коммюнике. - Кроме того, в отчет были включены 300 мест для купания, мониторинг которых проводился в Албании и Швейцарии".

Мониторинг охватывает воду у морских пляжей, в озерах и реках.

"Наш доклад подтверждает, что усилия государств-членов ЕС, предпринятые за последние 40 лет, в основном в области очистки сточных вод, окупились, - написал в этой связи исполнительный директор ЕАОС Ханс Бройнинкс. - Сегодня большинство европейцев имеют возможность купаться в воде отличного качества".