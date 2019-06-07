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06:27 07.06.2019

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

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Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

В Службе безопасности Украины собрана огромная доказательная база относительно участия российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе, сообщает пресс-центр СБУ.

"Это не просто свидетельством гибридной агрессии России, но и становится весомым доказательством для принятия судебных решений в пользу семей, пострадавших от рук Кремля", – говорится в сообщении, на официальной странице СБУ в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Как рассказали в СБУ, глава ведомства Василий Грицак обнародовал материалы, доказывающие военное присутствие и преступления на территории Украины внештатного подразделения вооруженных сил РФ, известного как ЧВК "Вагнера". Кроме того председатель СБУ подчеркнул, что следствие обоснованно подозревает в  причастности этой частной армии к сбивания военного самолета ИЛ-76.

"Вчера коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого 14 июня 2014 над Луганском следствием вооруженной агрессии РФ против Украины. Такая судебная практика позволяет семьям украинских военных, погибших защищая Родину от агрессора, рассчитывать на социальную защиту и международную гуманитарную помощь" – отметили в СБУ.

Теги: #преступления #рф #сбу #украина
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