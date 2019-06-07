События

04:35 07.06.2019

Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

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Во Львовской области задержали при получении взятки одного из руководителей райотдела полиции

 Одного из руководителей Сколивского отдела полиции задержали сотрудники СБУ  и ГБР за получение взятки в размере 65 тысяч грн, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Майор полиции сфальсифицировал материалы о ДТП, якобы совершенном местным жителем и начал угрожать ему уголовным преследованием, а свою помощь в "закрытии" сфабрикованного дела полицейский оценил в 65 тысяч грн", -- указано в сообщении пресс-службы.

Полицейский был задержан во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Теги: #взятка #львовская #полицейский #украина
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