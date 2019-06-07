Харьковчанину, присваивавшему квартиры умерших, грозит до 12 лет заключения – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд города обвинительный акт в отношении 35-летнего жителя города, подозреваемого в незаконном завладении квартирами покойников.

"Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 (мошенничество, покушение на мошенничество) УК Украины. Согласно санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, в течение 2017-2019 гг. подозреваемый присвоил две квартиры умерших. Он оформлял жилье на основании поддельных документов, предоставленных частным нотариусам. Законные владельцы недвижимости не имели наследников, поэтому квартиры должны были отойти территориальной общине города. Однако из-за махинаций с документами жилье стало собственностью подозреваемого.

Кроме того, мужчина пытался завладеть еще одной квартирой, но безуспешно, потому что из-за границы приехала законная наследница недвижимости. Женщина не нашла дома у умершей мамы оригиналов документов на квартиру, поэтому заказала дубликаты и начала оформлять наследство. Подозреваемый снова пытался переоформить жилье через нотариуса, однако юрист заметила, что на указанную квартиру уже открыто наследственное дело и отказала ему в оформлении сделки.

Ущерб, нанесенный таким образом территориальной общине, оценивается в сумму более 1 млн грн. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании сделок по недвижимости недействительными и признании наследства на квартиры выморочным.