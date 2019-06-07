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01:16 07.06.2019

Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

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Рада ввела админответственность за неправомерное ношение военной формы и уголовную - за осквернение памятников участников АТО и Революции Достоинства

Верховная Рада приняла закон, которым вводится административная ответственность за неправомерное ношение военной формы, а также уголовная ответственность за осквернение памятников и могил участников Революции Достоинства и противостояния вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий законопроект №9217 о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс Украины во втором чтении и в целом поддержали 235 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Законом КоАП дополнен статьей "незаконное ношение военной формы одежды со знаками отличия военнослужащих", предусматривающей предупреждение или наказание в виде штрафа в размере 150-200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующей формы. За повторное правонарушение, если ранее уже было административное взыскание, ответственность составит 200-400 необлагаемых минимумов или общественные работы.

Кроме того, предлагается расширить перечень лиц, за осквернение могил которых предусмотрена уголовная ответственность. Осквернение могилы защищавших независимость и территориальную целостность Украины, участвовавших в АТО, в мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в ХХ веке предлагают карать ограничением или лишением свободы на срок 3-5 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Теги: #наказание #рада #украина #закон
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