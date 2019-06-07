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00:23 07.06.2019

Президент на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко - Стефанчук

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук убежден, что на следующей неделе президент Зеленский вновь внесет представления на увольнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Стефанчук также заверил, что не будет длительного разрыва во времени между увольнением и назначением. "Это будет внесено сразу, и будет сделано по той процедуре, которая предусмотрена Конституцией и законодательством Украины", - отметил он.

Как сообщалось, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Теги: #президент #увольнения #украина #парламент
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