Сыновья Трампа прогулялись по пабам в Ирландии и угостили напитками посетителей

Сыновья президента США - Дональд Трамп-младший и Эрик в ночь перед мероприятиями, приуроченными к 75-летию высадки в Нормандии, посетили несколько пабов в Ирландии, передают американские и британские СМИ.

Так, по данным канала CNN, братья Трампы ранее на этой неделе заглянули как минимум в три паба в деревне Дунбег в графстве Клэр, где расположен один из отелей и гольф-клубов, принадлежащие их семье.

В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.

"Мы с Доном хотим купить всем коктейли", - цитирует Эрика Трампа Belfast Telegraph.

В свою очередь некоторые из посетителей паба и жителей Дунбега сказали слова благодарности Трампам за то, что их семья выбрала для бизнеса именно их деревню, так как благодаря этому у населения есть работа.

Журналист BBC рассказала в твиттере, что задала вопрос Эрику Трампу, насколько правильным он считает тратить деньги американских налогоплательщиков таким образом.

"Мы просто пытаемся хорошо проводить время", - ответил он ей.

Газета The Hill отмечает, что Белый дом не ответил на просьбу о комментарии, однако она указывает и на то, что в Великобританию братья поехали за свои средства, и потому - не тратили в пабах деньги налогоплательщиков.