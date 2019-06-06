События

22:47 06.06.2019

Выпившего жидкость для прочистки труб Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

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Музыкант и продюсер Бари Алибасов введён с состояние медикаментозного сна, информация об операции не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксу" PR-директор исполнителя Вадим Горжанкин.

"Он находится в медикаментозном сне. Он с утра себя относительно хорошо чувствовал. Но так как у него болезненное состояние и ему надо отдохнуть, врачи приняли решение ввести его в состояние сна", - сказал Горжанкин.

Он уточнил, что информация, которая появляется в СМИ о том, что музыканта готовят к операции, не соответствует действительности.

Накануне в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского сообщили, что состояние артиста оценивается как тяжёлое, он в находится в токсикореанимации.

4 июня музыкант был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился, предположительно, жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

Теги: #алибасов #россия #состояние
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