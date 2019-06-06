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21:45 06.06.2019

Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

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Госавиаслужба Украины приостанавливает сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir с ночи пятницы

По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "YanAir Airlines" Государственная авиационная служба Украины приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня.

Как сообщает пресс-служба Госавиаслужбы на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером, постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов Госавиаслужбы приняла такое решение в связи с тем, что "выявила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов".

При этом в Госавиаслужбе отметили, что согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

В Службе напомнили, что в апреле 2019г состоялось совещание под председательством министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущению массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.

Сам Омелян также прокомментировал данное решение Госавиаслужбы. " Это тяжелое, но правильное решение. Безопасность пассажиров превыше всего. Мы предупреждали. Проверки продолжаются", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь в YanAir заявили, что ожидают возобновление действия сертификата эксплуатанта в самое ближайшее время.

"Информируем наших пассажиров что на время проверки авиакомпании YanAir, Госавиаслужба Украины приняла решение о приостановке сертификата эксплуатанта. Мы ожидаем возобновление действия сертификата в самое ближайшее время и спешим заверить выполнение всех рейсов самолетами наших партнеров на период указанной приостановки", - говорится в сообщении, опубликованном на странице авиакомпании в соцсети Фейсбук.

В реестре воздушных судов Госавиаслужбы Украины зарегистрированы 7 самолетов ООО "ЯеЭир" ЛТД: Airbus A320-212, Airbus 321-212, два Boeing 737-300 и три Boeing 737-400. Дата изготовления Airbus флота компании – 1997-1998 годы, тогда как все Boeing старше – от 1988 до 1992 годов.

Теги: #янэйр #госавиаслужба #сертификат
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