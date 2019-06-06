В Париже запретят парковать самокаты на тротуарах и ограничат их скорость до 8 км/ч в пешеходных зонах

Мэр Парижа Анн Идальго объявила на пресс-конференции, что в городе запретят оставлять электрические самокаты на тротуарах, в парках и садах, а скорость их передвижения ограничат. Новые правила введут уже в июле, пишет Le Figaro.

Мэр напомнила, что прокат самокатов в Париже запустили год назад. За это время в городе стало больше 20 тысяч этих средств передвижения, их сдают в аренду 12 операторов. Как считает Идальго, ситуация в городе близка к хаосу, число инцидентов с участием самокатов растет. При этом их использование ничем не регулируется. Если ничего не сделать, через год в Париже будет 40 тысяч самокатов, написала она в Твиттере.

Идальго считает, что необходимо навести порядок. Она уже попросила операторов проката не наращивать парк. В дальнейшем она хочет, чтобы число таких компаний сократилось до двух-трех.

Затем количество электрических самокатов в прокате ограничат, установив максимально допустимое число.

Бросать самокаты на тротуарах запретят. Оставлять их будет можно на проезжей части, на парковках для моторного транспорта.

Операторов компаний-прокатчиков обяжут ввести ограничение скорости для самокатов, которые они сдают. Максимальной скоростью на дорогах будет 20 километров в час, на тротуарах и в других пешеходных зонах - 8 километров в час. При использовании самоката будет рекомендовано надевать каску.