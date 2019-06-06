Апелляционный суд Амстердама 16 июля объявит решение о возвращении "скифского золота" в Украину

Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") 16 июля, сообщает Министерство юстиции Украины.

"Друзья, хотим сообщить, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет объявлено 16 июля 2019г. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на странице Минюста в соцсети Фейсбук.

При этом 11 марта суд на слушании дела о возвращении в Украину "скифского золота" назвал ориентировочной датой вынесения решения 11 июня.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, на территории Королевства Нидерланды находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" из Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - EUR10 млн.

В Минкультуры РФ в сентябре 2014 года заявили, что экспонаты "скифского золота" из киевских музеев возвращены в Киев, предметы из крымских музеев остаются в Голландии после совместной выставки в амстердамском музее.

Официальная позиция Украины – "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В начале декабря 2016 года Печерский райсуд Киева наложил арест на музейные экспонаты выставки "Крым - золотой остров в Черном море", в Интерпол направлены документы для объявления арестованного имущества в международный розыск.

Окружной административный суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение, что экспонаты крымских музеев из коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" должны быть возвращены в Украину.

В Апелляционном суде Амстердама 11 марта 2019 года начались слушания дела по возвращению в Украину "скифского золота".

В Минюсте Украины заявили, что зарегистрированные по российскому законодательству так называемые "русские крымские музеи", которые являются истцами по делу о возвращении в Украину экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", не имеют отношения к тем правоотношениям, по которым артефакты были переданы в Нидерланды.

В свою очередь, министр культуры Украины Евгений Нищук, который представлял в Апелляционном суде Амстердама украинское правительство, во время выступления указал, что согласно законодательству Украины, владельцем спорных культурных ценностей является унитарное государство Украина, народ Украины, а не ее административно-территориальная единица Автономная Республика Крым и тем более - не субъект Российской Федерации или музеи. "Спорные музейные экспонаты являются культурным наследием Украины и предназначены для использования, в том числе, публичного представления в качестве культурных ценностей именно Украины", - цитирует Е.Нищука пресс-служба Минкультуры.

Он напомнил, что основным хранителем музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины в количестве 565 музейных предметов (2111 единиц хранения) определен Национальный музей истории Украины.