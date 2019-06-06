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20:22 06.06.2019

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан

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Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан

Сопредседатель украинского кокуса в Сенате США, сенатор-республиканец Роберт Портман по результатам визита в Украину заявил, что США должны продолжать быть хорошим другом и союзником для Украины на пути к изменениям.

"Выступая в Сенате с докладом о своей поездке в Украину, Роберт Портман рассказал американским законодателям, что украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан, а США должны продолжать быть хорошим другом и союзником на этом пути Украины, - сообщает посольство Украины в США в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам сенатора, он был удивлен общением с новоизбранным руководством государства, в частности президентом Украины Владимиром Зеленским и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

Теги: #сша #портман #итоги
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