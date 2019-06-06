ГФС закрыла дело телеведущего Шустера относительно уклонения от уплаты налогов

Государственная фискальная служба (ГФС) закрыла дело против журналиста и телеведущего Савика Шустера относительно уклонения от уплаты налогов, сообщает интернет-портал Lb.ua со ссылкой на адвоката Шустера Ярослава Романчука.

"Уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он изданию.

Адвокат пояснил, что 5 июня он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.

Как сообщалось, в апреле 2016 года ГФС сообщала, что Шустер не предоставил в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах и уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц на сумму свыше 2,1 млн грн.

Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве расследовало уголовное производство по ч.2 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении гражданина Канады Шустера и в отношении служебных лиц ООО "Савик Шустер Студия". "В рамках производства планируется проведение налоговой проверки Шустера С. относительно полноты уплаты налогов с суммы невозвращенной ссуды", - говорится в его сообщении.