Экс-начальник полиции Киевщины Ценов прибыл в зону проведения ООС на Донбассе

Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, подавший рапорт об отставке после ЧП с гибелью 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, получившего огнестрельное ранение во время стрельбы по банкам находившихся тогда не на службе двух сотрудников Патрульной полиции области, в четверг прибыл в зону проведения операций Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

"Он будет нести службу в населенных пунктах вдоль линии разграничения на территории Донецкой и Луганской областей - в составе оперативной группы Национальной полиции в объединенном командном пункте ОС", - сообщает в четверг вечером Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев принял рапорт об отставке начальника полиции Киевской области Ценова. Затем он был освобожден от должности. Также бывший начальник полиции Киевщины обратился к главе Нацполиции с просьбой о направлении его на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС) и она была удовлетворена.

Подозреваемые же в убийстве ребенка двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого были уволены со службы в полиции, а суд избрал им меру пресечения в виде содерания под стражей без возможности внесения залога.