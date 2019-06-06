Вблизи водохранилища в Харьковской области обнаружено 150 мешков с куриными тушками

Вблизи Печенежского водохранилища в Харьковской области обнаружено около полторы сотни мешков с тушками курей.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, о находке правоохранителям сообщил депутат поселкового совета села Хотомля Волчанского района.

"По указанному адресу... было обнаружено около 150 мешков с тушками кур. Тушки птиц направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.