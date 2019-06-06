События

19:40 06.06.2019

Зеленский распорядился привести 10 детей из Грузии в Украину на президентском самолете

2 мин читать
Зеленский распорядился привести 10 детей из Грузии в Украину на президентском самолете

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился обеспечить перевозку на президентском самолете десятерых детей из Грузии в Украину.

Соответствующее распоряжение президента Украины №59/2019-рп от 6 июня 2019 года обнародовано на сайте главы государства.

"С целью безотлагательного и безопасного возвращения в Украину лишенных родительской опеки десятерых детей, являющихся гражданами Украины и находящихся на территории Грузии: Государственному управлению делами обеспечить в установленном порядке перевозки из Грузии в Украину самолетом Государственного авиационного предприятия "Украина" лишенных родительской опеки десяти детей, являющихся гражданами Украины", - сказано в документе.

Согласно распоряжению президента, сопровождать детей будет уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, уполномоченных представителей Ярмолинецькой районной государственной администрации Хмельницкой области и другие.

Расходы также должно взять на себя Госуправделами.

Как сообщалось, сейчас дети находятся в местных приемных семьях и социальных учреждениях Грузии, а их мать Юлия Сусляк - под стражей. Юлию и ее мужа Юрия подозревают в торговле детьми.

Женщину задержали, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную РФ Абхазию.

Сейчас решается вопрос возвращения детей в Украину, в частности, продолжается процесс надлежащего оформления необходимых документов.

В Грузии также находится группа представителей Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области во главе с руководителем службы по делам детей, который является уполномоченным лицом и имеет право сопровождать детей в Украине.

Согласно сообщению, в 2018 году вся семья переехала в РФ из-за проблем с бизнесом главы семьи. Там Сусляки прожили около года, потом были вынуждены уехать, вероятно, из-за нарушения миграционного режима. Первым поехал Юрий - через Сочи, нарушив грузинский закон об оккупированных территориях, за что ему в Грузии грозит наказание в виде четырех лет тюрьмы. Юлия с детьми отправилась из Москвы в Тбилиси, а дальше - в Зугдиди, недалеко от границы с Абхазией. На оккупированную территорию семья так и не попала, при наличии всех разрешений на выезд. 25 апреля Юлию арестовали по подозрению в торговле детьми.

Теги: #дети #грузия #зеленский #возвращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 06.06.2019
Схожесть речей Зеленского и Порошенко говорит о том, что при смене руководства не меняется позиция Украины – пресс-секретарь президента

Схожесть речей Зеленского и Порошенко говорит о том, что при смене руководства не меняется позиция Украины – пресс-секретарь президента

18:34 06.06.2019
Зеленский подпишет закон о ВСК, если он соответствует предлагаемым презентам подходам – замглавы АП

Зеленский подпишет закон о ВСК, если он соответствует предлагаемым презентам подходам – замглавы АП

18:18 06.06.2019
Зеленский ответил на петицию за его отставку

Зеленский ответил на петицию за его отставку

17:32 06.06.2019
Если Россия хочет начать говорить с Зеленским "с чистого листа" и для этого ждет от него предложений, то должна озвучить свои – Кучма

Если Россия хочет начать говорить с Зеленским "с чистого листа" и для этого ждет от него предложений, то должна озвучить свои – Кучма

13:22 06.06.2019
Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

13:01 06.06.2019
Рада включила в повестку дня законопроекты о незаконном обогащении, инициированного Зеленским нет

Рада включила в повестку дня законопроекты о незаконном обогащении, инициированного Зеленским нет

12:41 06.06.2019
"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

11:57 06.06.2019
Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

11:49 06.06.2019
Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

17:56 05.06.2019
Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан

Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов – антикоррупционеров – источник

Суд приговорил к тюремным срокам пятерых фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Сарган

КС признал неконституционной отмену права налогоплательщиков на возврат уплаченных налогов на землю в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы готовы писать новую главу своей истории, в которой правительство и общество действуют в интересах всех граждан

ГФС закрыла дело телеведущего Шустера относительно уклонения от уплаты налогов

Экс-начальник полиции Киевщины Ценов прибыл в зону проведения ООС на Донбассе

В Киеве презентовали сборник документов "Чернобыльское досье КГБ"

Вблизи водохранилища в Харьковской области обнаружено 150 мешков с куриными тушками

Мэй участвует в последнем мероприятии в качестве главы Консервативной партии Великобритании

Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

Полиция возбудила дело по факту подрыва банкомата "Ощадбанка" в Харьковской области

КС признал неконституционным е-декларирование для общественных активистов – антикоррупционеров – источник

Суд приговорил к тюремным срокам пятерых фигурантов дела об убийстве Гандзюк - Сарган

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА