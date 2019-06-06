События

19:16 06.06.2019

Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

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Пять обстрелов позиций ВСУ осуществили боевики на Донбассе

С начала суток четверга, 6 июня, и до 18.00 боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщается в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбкук в четверг венчером.

Так в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил, из них: вблизи с.Павлополь, с направления н.п. Украинское - из вооружения боевых машин пехоты; дважды в районе с.Водяное, с направления н.п. Ужовка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Марьинка, из района н.п. Трудовская - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорское. Огонь враг вел по направлению населенного пункта Шахта 6-7.

Теги: #оос #сводка
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